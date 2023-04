Küülikupidajad: ärge kunagi võtke küülikuid pelgalt lapsele, neid loomi pole lihtne kasvatada

M. E: Esimene kõige suurem probleem on see, et Lihavõteteks võetakse väike küülik, sest ta on karvane ja armas ja eeldatakse, et ta on nurgas lihtsalt ilus ja ei tee midagi. Paraku oleme näinud, et kusagil septembris-oktoobris, midagi võib seostada ka laste kooliminekuga, hakkavad nad (küülikud) igale poole sattuma. Küll leitakse neid loodusest, küll on nad varjupaikades, küll hakatakse neid gruppides ära andma.

Aga mis on küülikute puhul need probleemid, mis vajavad lahendamist?

Ilmselt üritame ka varjupaikadega koostööd teha, et kui tuleb keegi oma murega sinna, et näiteks ta ei saa kodu pakkuda, siis oleks anda meie kontakt. Sest olgem ausad - tegelikult kõik varjupaigad on keskendunud kassidele ja koertele. Küülikutega tegelevaid ei ole, aga küülikuid on päris palju.

M. E: Facebookis on olemas küülikusõprade grupp, kus jagatakse infot lemmikloomana peetud küülikute kohta. Me üritame natukene seal kohal olla. Koduleht on meil tegemisel ja kindlasti hakkame sinna postitama.

Martin, kuidas see info jagamine välja näeb? Sa ütlesid, et see on üks asi, mis on teie eesmärk.

Järgmised neli päästsime ära lihakasvataja käest, kes kasvatas küülikud lihaks. Need olid tal neli viimast looma ja ta otsustas kasvatamise ära lõpetada, siis tegimegi kokkuleppe, et võtame nad endale, mitte et nad ei lähe kusagile söögilauda.

Kati Sulp (K. S): Mu õel juhtus „õnnetus“ ja kaks „poissi“ said pesakonna. Sealt see rullus, esimesed kaks tulidki tema juurest ja eks siis see armastus meil nende vastu järjest kasvas.

M. E: Jah, kuus küülikut on. Nemad on meieni erinevate lugudega jõudnud. Me ei ole läinud loomapoodi ja neid ostnud.

Martin Enn (M. E): Meil on kuus küülikut. Lõime värskelt MTÜ Rõõmsad Hüpped ja tegeleme küülikute kohta info jagamisega ja ka abi pakkumisega inimestele ja ja hoiukodude leidmisega ja nii edasi. Plaanis on ka luua varjupaik, aga sinna jõuame tulevikus.

K. S: Ma arvan ka, et info ja taustauuringu tegemine ei ole olnud piisav. Küülikud ei ole kõige kergemad loomad, kelle eest hoolitseda. Nad ei ole paigal, nad ei ole tasa, nad ei ole vaikselt, nad tahavad närida, nad tahavad joosta, nad tahavad liikuda, kui neil on igav, siis nad laamendavad. Teadmatus sellest kuidas nad käituvad ja millised nad on, on väga suur probleem.

Ma rääkisin täna ühe kolleegiga, kes ütles, et ega loomapoodidest ei pruugi samuti tihtipeale väga adekvaatset infot saada. Müüjad ei pruugi öelda, et see puur on liiga väike ja seaduse järgi sa ei tohigi küülikule nii väikest puuri osta. Kuidas teie kogemus on? Kuidas inimestel üldse selle info kättesaadavusega on, kui nad tahavad endale küüliku võtta, kas keegi ütleb neile, et ei-ei ära nii tee?

M. E: See, mis sa kuulsid, on absoluutselt tõsi. Loomapoodides pakutakse täiesti sobimatuid asju. Ka meile pakuti ükskord snäkke ja lugesime sealt pealt ja seal olid mais, suhkrud, osades isegi laktoos sees. See on uskumatu, mida inimestele üritatakse müüa. Teine asi on puuri suurused. Täna alles öeldi ühes grupis, et 140x70 cm puur ei ole väike. Samas on nii, et kui me nad hoovi peale lahti laseme, siis nad kümne hüppega jooksevad 50 meetrit üle hoovi.

Kas nad ära ei jookse? Tulevad nad tagasi alati?

M. E: Nad ei lähe minema. Kui küülikud on hoolitsevas ja armastavas kodus, siis üldiselt ei lähe nad mitte kuskile. Meil on juhtunud, et nad on end aia alt välja kaevanud ja siis leiame nad näiteks kuuri alt. Nad on õues küllaltki hirmul ja pigem hoiavad kodu lähedale.

Siis ei ole hirmu, et ta läheb kusagile plagama ja kätte enam ei saa?

M. E: Meil ei ole mitte kordagi selle kolme aasta jooksul olnud seda, et ükski küülik oleks ära jooksnud. Inimestel on ära jooksnud, aga seal tuleb põhjuseid otsida sellest, et see loom ei ole ilmselt rahul.

Kati, kirjelda hästi lühidalt, et mismoodi küüliku eest hoolitsemine käib. Kui ma tean, et ta sööb porgandit ja mul on väike puur, siis kas see on piisav teadmine?