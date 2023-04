Loom on pereliige: loomakaitse selts alustab harivat loengutesarja

„Tänapäeval heidetakse sageli ette, et kohtleme oma loomi kui lapsi. Loomulikult ei saa me loomi võrrelda lastega ja kohelda neid täpselt sama moodi. Loomad on siiski loomad ja neil on teistsugused vajadused kui inimlastel. Kuid vaatamata sellele, et meie lemmikud on teisest liigist, väärivad nad sama palju vastutust, austust ja hoolt kui lapsed. Teadlik loomaomanik seda ka juba aimab,“ kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu. Looma võtuga võtame endale vastutuse. Vastutuse arvestada ja tagada talle liigiomased tingimused, harjutada teda meie ühiskonnaga, sealjuures tegeleda tema hirmude ja ärevustega ning hoida tema vaimset ja füüsilist tervist.

Selleks, et loomal oleks meiega hea ja meil ka temaga, peame kõigepealt arusaama, mida me oma lemmikult ootame ja mida suudame talle võimaldada. Seetõttu peame kindlasti uurima looma liigi kohta, mis on tema vajadused ja milline on tema elukeskkond, sest nende täitmisel saame vältida kui ka parandada mitmeid probleeme, mis lemmikuga võivad tekkida. Sestap:

-vali teda hoolega;

-arvesta tema vajadustega;

-õpeta teda armastusega;

-austa tema tundeid, hirme ja soove.

Loomavõtt tuleb alati hoolega läbi mõelda, kuid ka see alati ei välista murede tekkimist. Looma koju toomisel peame arvestama, et mingisugused probleemid võivad temaga tekkida ka siis, kui oleme kõik eelnevalt hästi läbi mõelnud ja teinud kõik, et tal oleks hea. Tegu on elusolendiga, keda mõjutab kõik ümbritsev. Seepärast tuleb pidevalt valmis olla ja looma vastu huvi tunda ning enda ja looma teadmisi värskendada.

Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki praeguseid ja tulevasi loomaomanikke üles kuulama kampaania raames korraldatavaid veebiloengud ja arutelusid ning osalema erinevatel üritustel. Informatsiooni loengute ja ürituste toimumise kohta jagab ELS oma sotsiaalmeedias.

