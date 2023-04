Kevadine konnaränne peatas taas ajutiselt Astangul liikluse

Astangu tänav Tallinnas on üks Eesti aktiivsemaid kahepaiksete rändekohti, kus konnade teekond talvituskohtadest kudemistiikidesse ületab sõiduteed. See muudab nende teekonna ohtlikuks ja paljud hukkuvad autorataste all.

Haabersti linnaosavanema Oleg Siljanovi sõnul toimub Astangu tänava osaline sulgemine lõigul Kotermaa tänav 1 kuni Astangu tänav 19/3 juba neljandat kevadet ning see on vajalik, et tagada kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest sigimistiikidesse. „Kuna aktiivne liikumine toimub konnadel päikeseloojangust hommikuni, siis kehtib liikumiskeeld õhtul kella kaheksast hommikul kella seitsmeni. Lisaks abistavad konnasid üle tee Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlikud,“ ütles linnaosavanem ja pani liiklejatele südamele, et kehtivast liikluspiirangust tuleb kinni pidada.

„Kahepaiksed täidavad ökosüsteemis väga olulist rolli ning nende arvukus mõjutab teisi loomi, linde ja kaudselt meid kõiki. Seetõttu loodan, et linlased mõistavad liikluspiirangu vajalikkust ning ka järgivad seda kasutades hilisõhtutel Astangule jõudmiseks või varahommikutel sealt lahkumiseks Järveotsa teed,“ rääkis Siljanov ning lisas, et lähiaastatel on plaanis Astangu tänava alla rajada konnatunnelid ning tänava äärde konnapiirded, samuti asutakse parandama kudemistiikide seisundit.

Lisaks tuleks olla Tallinnas tähelepanelik Tähetorni tänaval, eriti Veerme tänava ristmiku ümbruses, kus samuti satuvad kudemisteekonnal kärnkonnad tänavale. Tähetorni tänaval on küll ka konnatunnelid ja konnapiirded, aga mitte kogu ulatuses.

„Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all, sest nende arvukus on vähenemas. Selle põhjuseks on metsade ja märgalade kuivendamine, kudemistiikide hävimine ja kliimamuutused. Astangu tänava kudemistiigid jäävad moodustamisel oleva Astangu-Mäeküla kaitseala koosseisu,“ lausus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.

Taotlusega tagada Astangu tänaval kahepaiksetele turvaline liikumistee pöördus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ning Haabersti linnaosavalitsuse poole Eestimaa Looduse Fond.