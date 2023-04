Tahan ja hakkan koeri aretama? See pole nii lihtne - kasvatajatele on seatud ranged tingimused

Ilmselt on paljud mõelnud, et tõukoerte kutsikate müük on lihtne lisasissetulek - soetad koera, otsid talle sobiva partneri ja kasseerid kutsikate müügilt nagu muuseas tuhandeid eurosid. Tegelikkuses tuleb ametlikul kasvatajal aktsepteerida rangeid reegleid, millest vaid üks on ametliku kenneli omamine.