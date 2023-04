Soovid gurmaanist südamesõpra? Aga palun!

Täpik on teadaolevalt kaheksa aastane ja lausa plüüsina pehme kasukaga emane koer. Maailma kauneim koonukas ei ole ta ühestki otsast, kuid ometi kiirgab temast selget võlu, mis kaalub üles kuitahes kenitleva välimuse. Inimest kohates on tema silmis enamasti ainsaks sõnumiks: „Kuhu sa nii kauaks jäid? Mina siin ootan ja ootan.“ No kuidas sa jätad sellisele moosinäole midagi suupärast andmata?