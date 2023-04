Saab ka ilma nülgimata! Moeloojad protestivad karusnahatööstuse vastu

Karusnaha saamiseks kasvatatavad liigid on peamiselt metsloomad. Igal aastal peetakse ELis miljoneid naaritsaid, rebaseid ja kährikuid traatvõrgust puurides ning tapetakse ainult või peamiselt nende karusnaha pärast. Viimastel aastakümnetel on teadlased, loomakaitseorganisatsioonid ja Euroopa kodanikud selle praktika hukka mõistnud. Moetööstuses võetakse aga üha suuremaid jätkusuutlikkuse eesmärke ja eelistatake aina rohkem loomasõbralikke alternatiive. Seda peegeldab selgelt tõsiasi, et meie tarbijad, Euroopa kodanikud, on üha enam nõudnud moetooteid, mille tootmiseks ei kasutata karusnahka.