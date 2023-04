VIDEO | Tõeline hiiglane: maailma suurim koer kaalub 90 kilo ja sööb tohutu koguse toitu

Keskmisest suurem on Zeus olnud juba sündimisest peale. Toidukogused, mis temale kuluvad, on loomulikult märkimisväärsed - ühe päeva jooksul suudab ta süüa 12 portsjonit suurekasvulistele koertele mõeldud toitu.

Kuigi Zeus näeb välja üsna hirmuäratav, ütleb tema perenaine Brittany Davis, et tegu on väga õrna, rahuliku ja sõbraliku koeraga. Ta lisab, et koer on suurepärase tervise juures ja temaga käiakse regulaarselt veterinaari juures.