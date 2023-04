TAHAKS KOJU | Laikalaadne Drimm püüab endise elu nälgimist meeleheitlikult tasa teha

Üsna laikalaadne on ka Drimmi iseloom: ta on elav, tähelepanelik ja hasartne. Varjupaika saabudes oli ta nii nälginud, et meenutas pigem järjehoidjat kui koera. Varasema elu napp ninaesine on Drimmis põhjustanud veendumuse, et süüa tuleb kõike ja seni, kuni jätkub.