Üle nädala jooksus! Türi vallas põgenes aedikust poni, inimesi oodatakse maastikuotsingutele

„Paar päeva tagasi käis kümme inimest teda otsimas, nägid teda mõned korrad ja ütlesid, et loom oli paanikas ja kartis inimesi. Täiesti võimalik, et ta jooksebki segaduses ringi ega oska kuhugi poole minna,“ kirjeldas otsinguid organiseeriv Raili Krusta, kes poni perenaisele appi tõttas.

Ulatuslikumaid otsinguid alustatakse pühapäeval kell 10 hommikul. „Palume väga kõikide inimeste abi, kes saaksid kohale tulla - korraldame organiseeritud maastikuotsingu. Olen sarnase kogemuse ise kolm aastat tagasi läbi teinud - minu hobune jooksis võõrast tallist ära ja oli kolm päeva kadunud - niisiis on mul olemas eelnev kogemus otsingu läbi viimiseks,“ selgitas Krusta. „Eelnev kogemus maastikuotsingute ja hobustega ei ole oluline - peamine, et kohale tuleks võimalikult palju inimesi, et saaksime kiiresti suuri maa-alasid läbida. Väga on oodatud ka droonilennutajad.“