Ootamatud naabrid. Kuidas saavad Tallinna loomaaias omavahel hakkama sõrmiksaarmad ja binturongid?

Vihmametsa romantikapaketis on oma osa putukahammustustest ja taimetorgetest kiheleval nahal, kopituslõhnalisel matkavarustusel ja alalhoidlikul hirmutundel metsloomaga kohtumise ja eksimise ees. Seda kõike saab kogeda tingimustes, mis on tuttavad aurusaunast.

Ka Tallinna loomaaia uue vihmametsamaja südameks on lopsaka taimestikuga ümbritsetud käänuline jalgrada. Loomaaias on hoolitsetud, et iga seikleja terve nahaga metsast välja jõuaks. Küll aga peab tulevane külaline arvestama veeaurust tiine palava ruumiga, kus tunnevad end koduselt põhjamaise maitse jaoks selgelt eksootilised taimed.

Mõni loomaliik on sotsiaalne, vajades enda ümber liigikaaslasi. Teised on üksikeluviisilised ehk pulmaaja välisel perioodil liigikaaslastest eemale hoidvad. Suhe enda sugustega on vaid poolik lugu. Metsas ei saa keegi päriselt omaette olla, iga metsaelanik on ümbritsetud sadade-tuhandete naabrite poolt. Tihedalt koos elavas seltskonnas oma koha leidmine on sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus. Igaüks peab leidma strateegia, kuidas ära mahtuda ja sobituda. Edukaid lähenemisviise võib olla mitmesuguseid – koostöövalmidus, leidlikkus või jõu maksma panemine – ning neid kõiki võib saata ühtmoodi edu.