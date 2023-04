Mis meile võib naljakalt mõjuda, on looma jaoks stressiolukord. On ju teada, et loomi provotseeritakse teatud viisil käituma, et neist „naljakaid“ videoid üles panna ja loomade arvelt kuulsaks või isegi rikkaks saada, kirjutab kunstnik ja loomaõiguslane Fideelia-Signe Roots.