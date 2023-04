Pigem känguru kui koer? Chak oleks tugev tegija kõrgushüppe võistlustel

Chak on tõeliselt aktiivne ja vahva koerapoiss! Ta on tõeline sõber, kes pakub inimesele siirast tingimusteta jäägitut armastust. Kõrgushüppe võistlused võidaks Chak kindlasti. Inimest nähes hakkab Chak rõõmust hüppama. Ta meenutab pigem kängurut, kui koera - nii kõrgele ei ole vist ükski varjupaiga koer varem hüpanud. Kui Chaki uus omanik elab majas, peaks ta arvestama sellega, et hoov peab olema ümbritsetud pigem kõrge aiaga, et Chak ei saaks seiklema minna.

Kõige rõõmsam oleks ta muidugi siis, kui saaks igapäevaselt koos oma inimesega pikkadel seiklusretkedel käia. Ka korterielu meeldiks Chakile väga, kuid sel juhul tuleb koerale võimaldada piisavalt liikumist ja pikki jalutuskäike.

See vahva koer sobib ideaalselt isiklikuks treeneriks sellele, kes soovib motivatsiooni tervislikku eluviisi elada liikudes iga päev värskes õhus. Chak on ideaalne seltsiline sellele, kes tunneb, et tal oleks vaja siirast ja armastavat sõpra.

Rihmas kõnnib ta suurepäraselt, on väga sõbralik kõigiga, oskab ilusti oodata väljaspool poodi või kohvikut, kui sul on kiiresti vaja midagi osta, on harjunud nii linnas kui maal, armastab autoga sõita ning ta oleks ääretult rõõmus, kui uues kodus ootaks teda ees liigikaaslane.

Kui soovid Chakiga Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus koera profiilil vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/64405

Aprill on südamesõbra kuu. Kümned koerad loodavad varjupaikades üle Eesti leida päris oma kodu. Sinu südamesõber ootab sind varjupaigas! Kui soovid enda ellu üht neljajalgset karvast sõpra, siis vaata siia: https://varjupaik.ee/loomad/sudamekuu-2023