Ilmad soojenevad: kuidas tagada, et kass kaduma ei läheks?

Sellel aastal on juba esimene meie hoiukassidest õnnetuseks õue saanud. Me väga-väga tahaksime, et ei korduks sama, mis eelmisel suvel, kus pidime taga otsima ja taas-püüdma rohkem kui kümmet oma kassi (kellest kaks on kahjuks senimaani kadunud). Tänaseni taastuvad vabatahtlikud sellest, kuna see tähendas topelt-koormust, muret ja kohutavalt pikki (öö)tunde ja murest murtud südameid.