Loomkatsed on minevik! Miks ei võiks Eesti olla esimene riik Euroopas, kes loobub loomkatsetest?

Hea näide on üks tuntumaid haigusi inimkonnas -vähk. 2018. aastal töötasid teadlased välja ravimi, mis suudab ravida vähki hiirtel, kuid inimkatsetega pole siiani edu saavutatud. Uute ravimite välja töötamine on väga kallis ja ajamahukas protsess ning suur osa rahast läheb kaotsi tehes loomkatseid, mis ei anna soovitud tulemusi ning aeglustavad uute ravimite turule jõudmist.

Nüüdseks on suur osa ühiskonnast jõudnud arusaamisele, et loomkatsed praeguses ühiskonnas ei ole enam põhjendatud valik. Põhjuseid selleks on mitmeid.

Varajane kriitika oli põhiliselt filosoofiline, kuid teaduse arenedes said mitmed filosoofilised teooriad teadusliku kinnituse. Mitmetel liikidel on arenenud närvisüsteem, nad on võimelised tundma mitmeid positiivseid ja negatiivseid emotsioone. Samuti on mitmed liigid sotsiaalselt arenenud ja võimelised hoolima oma liigikaaslastest.

Loomkatsed on inimestega kaasas käinud juba aegade algusest peale. Esimesed teadaolevad loomkatsed viidi läbi vanas Kreekas 500 ekr. Loomade hukkamine ja lahkamine oli laialt praktiseeritud, et õppida tundma elusolendite anatoomiat ja arendada meditsiini. Sellest ajast saati on loomkatsed olnud tavapärane osa teadustööst, kuid üha enam räägitakse, et loomkatsed peaksid jääma minevikku. Inimkond on jõudnud arenguastmeni, kus alternatiivseid meetodeid on palju ja loomkatsed on oma tähtsust kaotamas.

Eestis on loomkatsetes kasutusel enamasti rotid, hiired, küülikud, veised, sead, erinevad linnu- ja kalaliigid. Kusjuures enim on kasutusel hiired (40,22%) ja kalad (30,49%). Sarnased numbrid on ka Põhjamaades ja mujal Baltikumis. 2021. aastal kasutati loomkatsetes 3886 isendit ning ühtegi looma ei kasutatud korduvalt. Eestis loomkatsetes kasutatud loomaliigid on kõik väga populaarsed ka mujal Euroopas. Eesti statistikaga saab lähemalt tutvuda siin .

Kõige populaarsemad neist on in vitro katsed inimkudedega, mitmed analüütilised tarkvarasüsteemid ja ka uued meetodid, mis ühendavad bioloogia ja tarkvara. Alternatiivsed meetodid on enamasti odavamad, kiiremad ja täpsemad, kuid vajavad tihti arendustööd enne katsete läbiviimist või täiendavat väljaõpet teadusrühmas.

Loomkatsed on ebaeetilised. Suur enamus laboriloomadest kasvab üles tehislikes tingimustes. Nende ainus kodu on metallpuur, mis ei võimalda loomal piisavalt liikuda ja hügieeni säilitada. Laboritingimused on tihti looma liigikohaste ja looduslike elutingimustega vastuolulised.

41% loomadest on kasutusel alusuuringutes, 31% siirde-ja rakendusuuringutes ning 22% loomadest on kasutusel õiguslike nõuete kontrollimiseks (mürgisustestid, annuse kontroll jne). 4% loomkatsetest on seotud looduskeskkonna või liigikaitseliste uuringutega. 1.4% loomkatsetest viiakse läbi hariduslikel eesmärkidel. Euroopa üldstatistika on kättesaadav andmebaasis ALURES .

Loomkatsed on keelatud, kui katset on võimalik läbi viia ka mõne alternatiivse meetodi abil, mis ei hõlma looma kasutamist. Loomkatsete läbiviimine on keelatud looduses elutsevate loomadega või hulkuvate koduloomadega, välja arvatud juhul, kui see on teaduslikult põhjendatud. Samuti on keelatud loomkatsete läbi viimine kosmeetikatööstuses.

Läti ja Soome on nii kasutatud loomade arvu kui ka kasutusvaldkondade järgi väga sarnased Eestile. Regulatsioonide ja seadusandlikel põhjustel 2020.aastal loomi Lätis ei kasutatud. Leedus kasutatakse endiselt võrdlemisi palju katseloomi hariduse omandamisel või praktiliste oskuste harjutamisel, kuigi võrreldes varasemaga on see number vähenenud märgatavalt (2018 42%; 2019 24%; 2020 8%).

Eesti on üldiselt väga sarnane oma naabritega, kus põhiliselt kasutatakse katseloomi alusuuringutes ning siirde- ja rakendusuuringutes. Kusjuures Eestis on loomkatsetega läbi viidud siirde-ja rakendusuuringud enamasti veterinaariaalased (ei ole seotud inimeste haigustega). Eesti naaberriikides on veterinaariaalaste rakendusuuringute osakaal vähenenud läbi aastate ning põhirõhk on inimhaigustel.

Alates 2018. aastast on statistika üleval ka andmebaasis ALURES, mis on kõigile ligipääsetav. Hetkel on andmebaasis kättesaadav ainult Euroopa üldstatistika, kuid tulevikus võib sealt loodetavasti leida statistikat ka riigiti. Eesmärk on saada parem ülevaade liikmesriikides toimuvast läbi aastate, et paremini koordineerida seadusandlust ja saavutada seatud eesmärgid.

Peamine eesmärk Euroopa Liidus on tuntud kui 3R printsiip, mis võeti kasutusele juba 1986.aastal, et kaitsta laboriloomasid. Printsiip sai hoo sisse alles 2010. kui EL kirjutas „Three R„ printsiibi oma seadusandlusesse. Uue seadusandluse eesmärk on lihtne: asendamine (replacement), vähendamine (reduction) ja arendamine (refinement). Asendamise käigus otsitakse uusi lahendusi, et vältida loomade kasutamist katsetes. Näiteks katsete sooritamine katseklaasis, arvuti simulatsioonid ja tehnoloogia alased arendused. Vähendamise eesmärk on vähendada loomade arvu katsetes. Näiteks katsete parem planeerimine ja loomade kasutamine korduvalt. Arendamise eesmärk on vähendada loomade kannatusi katsetes, kus loomade kasutamine on täna veel möödapääsmatu. Näiteks loomadele tagatakse paremad elutingimused alates sünnist kuni surmani ja katsetes kasutatakse alamaid loomaliike nagu äädikakärbes, aga ka peajalgsed (kaheksajalg). Uue printsiibi eesmärk ei ole loomkatseid täielikult kaotada, vaid vähendada loomade arvu ja kannatusi.

Euroopa Liit on järk-järgult piiranud ka erinevaid valdkondi, kus loomkatsed on lubatud. Täna on loomkatsed lubatud kui see on teaduslikult põhjendatud, puuduvad alternatiivsed meetodid ja uuringu võimalik kasu ühiskonnale hinnatakse suuremaks kui looma kannatus katses. Alates 2013. aastast on loomkatsete tegemine kosmeetika valdkonnas täielikult keelatud. See tähendab, et Euroopa Liidus on keelatud sooritada (kosmeetika jaoks) loomkatseid ja müüa (kosmeetika)tooteid, mis on loomtestitud.