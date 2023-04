Ära otsusta spontaanselt, vali lemmiklooma hoolega!

Selleks, et halbu üllatusi vältida, tuleks alustuseks mõelda mida loomalt ootad ehk mis eesmärgil soovid endale looma võtta ja kas soovitud loom suudab sinu ootuseid täita. Mitte vähem olulisem on uurida, mida soovitud loom vajab selleks, et elada liigile omases keskkonnas ja tegeleda liigile omaste tegevustega ning kas suudad ja tahad seda talle pakkuda. Samuti, peab tõdema, et alati tuleb valmis olla üllatusteks.

Mõtle läbi, kas soovid looma…

…kellega koos saab midagi teha või piisab lihtsalt tema olemasolust?

…kes soovib sinu seltskonda või kes toimetab omaette?

…kellele sobib elada meiega ühes elukeskkonnas või kellele tuleb luua oma?

…kelle kasvamise eest oled valmis vastutama ja sellesse panustama või soovid looma, kes on täiskasvanud?

„ELSi kätte jõuavad just need loomad, kellele ei suudeta pakkuda sobivat elukeskkonda või kellega on tekkinud probleemid. Sageli inimesed ei ole olnud võimelised tagama loomale liigomast keskkonda ja tegevusi, mille tulemusel on tekkinud loomal käitumisprobleemid. Oleme mitmeid kordi näinud kuidas meieni jõudnud niinimetatud halvasti või valesti käituva looma probleemid kaovad, kui ta jõuab teadliku inimese hoole alla. Seega julgeme öelda, et paljud meie probleemid loomadega saavad alguse just meist,“ kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Elis Järvsoo.

Kui oled jõudnud sinnamaani, et tead milline on sinu valmisolek, võimekus ja millist looma sa endale soovid, siis edasi tuleb vaadata kust kohast loom soetada. Ka seda tasub teha hoolikalt ja ettevaatlikult. Kahjuks võib juhtuda, et võtad endale looma kohast kus võib saada petta.

Kindlasti soovime kõik endale looma, kes on nii füüsiliselt kui ka vaimselt terve. Nii nagu inimeste iseloomu ja eluga toimetulekut mõjutavad lapsepõlvetraumad ja kasvamise keskkond, mõjutavad need samad tegurid ka loomi. Just seetõttu on oluline kontrollida looma päritolu ja olla võimalikult kindel, et lemmiku esimene kodu ei ole loomale negatiivselt mõjunud.