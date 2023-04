Riigikogu liikmed moodustasid loomakaitse toetusrühma

„Loomakaitse toetusrühma loomine aitab lihtsustada nii loomakaitseorganisatsioonide tööd kui tagada Riigikokku kuuluvate erakondade koostöö, kuna loomakaitset puudutavad probleemid on erakondade ülesed,“ selgitas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. Näiteks karusloomafarmide keelustamisele leidus toetajaid igast fraktsioonist. „Meil oli juba enne valimisi hea näha, et ideesse suhtuti hästi, isegi imestati, et sellist toetusrühma juba loodud pole, ning täname toetusrühma algatajaid.“