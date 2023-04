Surnud hiire hind on aastaga hüppeliselt kerkinud: päästjad annavad hinge seest, et metsloomi toita

Eesti metsloomaühingu vabatahtlik ja Arukülas asuva hobitalu peremees Eino Roosioks tunnistab, et teda on mitu kuud vallanud tohutu tülpimus: loomade toidule kuluva summa hinnatõus ei näita raugemise märke, lisaks ütles üles sügavkülmik, kus varasemalt metsloomadele kokku ostetud toit lihtsalt rikneb. See toit maksab kuus tuhandeid eurosid ja kiskjaid nälga jätta või poekrõbinatega sööta ei saa.