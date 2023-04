Omanik lasi kasvajaga koeral ketis surnuks mädaneda

„Meile lõi mädahais kaugelt ninna, samuti paistis auk kõhu all silma isegi tänaval kõndinud inimesele, kes meile sellest teada andis. Kui küsisime, millal ta viimati koera juures käis, siis väitis ta, et käib looma iga päev söötmas ja jootmas. Kõik olevat laim ja tema peamine mure oli ikkagi see, et me olime tema hoovis,“ jätkab liit postitust. „Kui teavitasime, et kindlasti teeme politseile avalduse kriminaalasja algatamise osas, siis teatas proua kuraasikalt, et teeb meie peale siis ka vastu avalduse. Me olevat raudselt peale koera veel pool hoovi minema tassinud.“