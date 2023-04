Täpselt nagu inimestelgi: ka lemmiklooma hambaid tuleb igapäevaselt puhastada

„Ärge peske lemmiklooma hambaid inimestele mõeldud hambapastaga ning valige ainult loodusliku koostisega tooteid. Valget savi (kaoliini) sisaldav hambapasta on hea valik, sest selle koostises on valget savi (kaoliini), mis puhastab, valgendab ja kaitseb hambaid ning igemeid katu tekkimise eest. Kaoliin on looduslik ja tõhus hambapuhastusvahend, mida on täiesti ohutu kasutada. Sellele pastale võib olla lisatud bakterivastaste omadustega hõbeda nanoosakesi või rohelist teed, mis ühtlasi ka rahustab igemeid,“ selgitab Ksenia German.

Ta märgib, et lemmikloomaomanikud võivad valida väga paljude erinevate hamba- ja suuhooldustoodete vahel: hambaspreid, geelid, pulbrid või isegi salvrätikud, kuid öeldakse, et geniaalsus peitub lihtsuses, mistõttu soovitab ta alustada kõigepealt hambapasta ja –harja kasutamisest.

Ksenia German väidab, et esimene samm lemmiklooma hammaste puhtuse ja tervise hoidmisel on hammaste regulaarne puhastamine.

Veterinaarekspertide hinnangul põeb rohkem kui 80 protsenti üle 3-aastastest lemmikloomadest hambahaiguseid, millest tavaliselt annab märku halb hingeõhk, valulikud, punased ja paistes igemed. Aja jooksul tekib ka hammaste väljalangemise oht. Samuti on oluline märkida, et ravimata hambaprobleemid võivad olla ka tõsisemate terviseprobleemide põhjuseks, nt südame-, maksa- ja neeruhaigused.

Hamba- ja suuhügieen on inimeste igapäevaelu lahutamatu osa, kuid loomaomanikud unustavad vahel siiski ära, et hambakivi, kaaries ja igemehaigused on ka loomadel tavalised.

Kui aga lemmikloom ei taha siiski lasta hambaid puhastada, siis soovitab Ksenia German kasutada joogiveele lisatavat vedelikku või toidule puistatavat pulbrit ning sageli koos lemmikloomaga reisivatele inimestele on suurepäraseks võimaluseks salvrätikud, mis võib pärast hambakatu, suu, hammaste või igemete puhastamist lihtsalt minema visata.

Hambakattu aitavad puhastada ka lelud ja maiused

Ksenia German märgib, et tavaliselt on hammaste parem tervis neil lemmikloomadel, kellele meeldib kõvemaid mänguasju närida. „Igapäevase suuhügieeni toetamiseks võib valida kõvemad lelud või närimisasjad. Neid närides puhastab koer loomulikult oma hambaid ja takistab seeläbi hambakatu teket,“ soovitab Ksenia German.

Veel üks vahend, mida neljajalgsed ise eriti armastavad, on spetsiaalse kujuga funktsionaalsed maiuspalad, mis aitavad tagada suuhügieeni. Neid närides masseerib lemmikloom igemeid ja ka eemaldab tänu sellele hambakatu.

„Hambakatu puhastamine pole sellise maiuse ainus eelis. Samas on see lemmikloomale ka tasakaalustatud toidulisand, mis on rikastatud vajalike vitamiinide ja mineraalainetega, aga ka seedesüsteemi tõrgeteta toimimise tagamiseks vajalike probiootikumide ja prebiootikumidega,“ räägib Ksenia German ja lisab, et nende tarvitamisega ei tohiks siiski kuritarvitada – terve lemmiklooma valem koosneb 20 protsendist igapäevasest hooldusest ja 80 protsendist tasakaalustatud toitumisest, mille püramiidi aluses on 80% kuivsööta, 10–12 protsenti konserve, 3–5 protsenti maiuseid ja ainult 1–3 protsenti toidulisandeid.

Ksenia German märgib, et turul olevad funktsionaalsed maiused-toidulisandid maksavad sama palju kui tavalised maiused, kuid on kasulikumad, sest vastavad koera igapäevasele vitamiininormile, seega on õige valimine ülimalt lihtne.

Regulaarsed külastused loomaarsti juurde

Ksenia German märgib, et veel üks lemmiklooma suu hea tervise tingimus on regulaarne hammaste kontroll loomaarsti juures. Tema sõnul peaks loomaarst kontrollima lemmiklooma hammaste tervist vähemalt kord aastas – tegema põhjaliku hammaste kontrolli, puhastama hambakatu ja vajadusel soovitama ravi või vajalikke protseduure.

„Kui teie lemmikloom midagi ei näri ja tal on hambakivi, võite proovida hammaste puhastamist loomakliinikus,“ soovitab Ksenia German, lisades, et pärast kliinikus tehtud protseduuri tuleks kodus kindlasti järgida hambahügieeni nõudeid ja pesta hambaid kord nädalas.

Ksenia German teeb kokkuvõtte, et lemmikloomade tervete hammaste jaoks on oluline tasakaalustatud toitumine, regulaarne suu ja hammaste puhastamine ning närimine, vastutustundlik hooldus aga aitab tema hinnangul ennetada parodontiiti, igemepõletikku ja muid hammaste ja igemete haigusi ning kaitsta hammaste enneaegse väljalangemise või isegi siseorganite haiguste eest: „Seega võib öelda, et hoolitsedes oma lemmiklooma hammaste tervise eest korralikult te parandate oma lemmiklooma elukvaliteeti ja isegi pikendate tema eluiga.“