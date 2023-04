TAHAKS KOJU | Poja asendab edukalt uksekella

Poja on täiskasvanud isane koer, kellega on mõnus jalutada - ta on ääretult rahulik, vaoshoitud, tasakaalukas, ei tiri rihmas. Soliidsus ise, võiks öelda. Tema tunneb sellest suurt mõnu, et saab koos sõbraga looduses või ka tänaval ringi liikuda. Talle sobib ka kulgemine eaka inimese kõrval rahulikus tempos, kuna tema eelmine perenaine oli vanadaam, kes kahjuks hooldekodusse siirdudes Pojat kaasa võtta ei saanud.