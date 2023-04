Punnis silmadega lendkoerad ja sukelduvad kassid – Tallinna loomaia taimestiku alt võib leida põnevaid loomi

Seetõttu on loomaaia vihmametsa tippkiskjad – kalakassid Tommi ja Rosa – end sisse seadnud kaljude poolt piiratud aedikus. Looduses distsiplineeriksid nemad eluvõrgustikku toiduahela ülemistelt astmetelt. Loomaaias hoiab kalakasse omakorda vaos aedikut kattev taimeväätidesse kasvav võrk – fantastilised kütid käituksid aedikusse maandunud linnuga märksa resoluutsemalt kui naabritel saarmatel see korda läks.

Loomaaias on vihmametsa tema loomulikus keerukuses vaat et võimatu jäljendada. Eks elavad ju siinsed elukad teineteise kõrval kunstlikult ning harmoonilise tasakaalu saavutamiseks jääb erinevatest liikidest selgelt puudu. Ekspositsioonis on küll vabalt külastajate vahel sagivaid loomi, kuid liigne loomulikku teed minna laskmine päädiks loomaaias üksiku kiskja luusimisega tühjaks söödud taimestikus.

Mis inimesele näib lopsaka metsana, võib ühe putuka jaoks olla roheline kõrb. Enamasti on taimesööjad putukad oma toiduvalikul liigispetsiifilised – nad toituvad vaid ühest või mõnest kindlast taimeliigist, kelle üles leidmine ei ole vihmametsas kerge ülesanne. Läbi „partnerluse“ tagavad putukad olustiku, kus mõni üksik domineerivusele kalduv taimeliik teiste ees hukutavat ülekaalu ei saavuta. See on üheks näiteks, kuidas taimtoiduliste liigirikkus on ühtlasi ka taimestiku mitmekesisuse olemasolu ja säilimise üheks eelduseks.

Kõik liigid on endale välja valinud rollipartnerid ja astunud nendega eripärastesse suhetesse, millest võib tihtipeale välja areneda täielik teineteisest sõltuvus. Selle tulemusena on metsa liigirikkuse suurimaks hoidjaks ja kaitsjaks sellesama liigirikkuse olemasolu ise.

Üheskoos lähestikku kasvavad puud ei anna kokku veel metsa. Puude all, kohal, ümber ja peal elab terve müriaad eluvorme, ning mets on nende kõigi ühine looming – ökosüsteem. Elusolendid on selles loomingus vaid osatäitjateks. Metsa muudab päriselt elavaks kõigi osatäitjate omavaheline põimitus. Ei ole elulootust ühelgi isendil ega liigil, kui teda ei ümbritse muu elu.

Loomu poolest on kalakass ekspert kalapüüdmises, kelle järele võib ta ka üleni vee alla sukelduda. Sellest tulenevalt võib loomaaias peale sattuda ootamatule vaatepildile: veemõnusid nautivale kassile! Noor Tommi on sellisele võimalusele tunduvalt rohkem avatud, kui juba väärikas eas Rosa.

Loomaaia külastamist tasub ette võtta erinevatel kellaaegadel, sest vaatemäng võib aset leida eri päevahetkedel. Kui bassein osutub sinu külastamise hetkel tühjaks, siis uuri aediku kõrgemaid tasemeid. Ilmselt leiad kalakasse tegemas ebakassilikule vastukaaluks hoopis midagi eriti kassilikku – kaljuorvas laisalt pikutamas.

Päike-taim-rohusööjad-kiskja .. kooliajast on toiduahel kõikidele ühtmoodi selge. Lösutavast kalakassist vabadel kaljuorvadel võib näha kasvamas taimi, mis keeravad klassikalise teadmise pea peale. Kanntaimedel on leidlik strateegia, kuidas Kagu-Aasia soo-ja mägimetsade mineraalaine vaestel muldadel kasvada – nad söövad putukaid!

Kanntaim püüab putukaid lehetippudes kasvavatesse püüniskannudesse. Osaliselt vedelikuga täidetud kannud on ülalt avatud, paljudel ripub avause kohal vihma eest kaitsev kaas. Suue on tihtipeale punaselt värvunud ja meenutab õit, lisaks eritab kannu serv putukaid meelitavat magusalõhnalist nektarit. Kannu siseseinad on aga libedad – nektarit süües kaotavad putukad jalgealuse ja kukuvad kannu põhjas olevasse vedelikku. Taim seedib uppunud putukad kannuvedelikus sisalduvate ensüümide abil.

„Tugevam jääb ellu,“ on darvinistliku loodusliku valiku teooria põhiloosung. Selle välja hõikamisest alates on inimkond näinud maailma suure võitlusareenina, kus ellu jäämise nimel käib pidev kisklemine ja taplemine. Ühtpidi on olelusvõitluse kirjeldus tabav – looduses söövad kõik kõiki ja ühtlasi toidavad kõik kõiki. Ometi, nähes looduses vaid toiduahelat ja konkurentsi, oleme tähele pannud vaid üht vaatust tervest loomingust. Sugugi mitte ainult võitlus ja ramm ei ole dirigeerivaks jõuks. Samaväärselt oluline koht on koostööl.