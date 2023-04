Kuu aega kadunud! Hoiukodust põgenenud koerte pesakonnast leiti esimene lõpuks üles

Peremehe tõttu täiesti asotsiaalselt elanud koerad võõrandas esmalt Pesaleidja MTÜ ning saatis loomad Loomapäästegrupi abiga hoiukodusse Raplamaale. Pesaleidja nimel on ka koerte kiibid. Paraku õnnestus laika-laadsetel koertel hoiukodu aedikust kerge vaevaga jalga lasta.

„Ema ja neli kutsikat laperdasid küla peal ringi. Ühel kutsikal oli kas avarii või keegi lõi teda, aga lõualuu on katki, täiesti viltu. Ema jalg on juba 5-6 aastat tagasi murdunud ja tagurpidi kokku kasvanud. Omanikule kätte ei andnud, sest nad on tohutult arad. Inimese kätt ei tunne, rääkimata paist,“ kirjeldab MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kellel laupäeval õnnestus viimaks karjast maha jäänud kutsikas püügipuuri meelitada.

Ta lisab, et tigedaks teeb just see, et päris mitu ühingut pakkus abi koerte püüdmisel, kui veel ema ja kolme kutsikat nähti, ent abist keelduti. „Üks kutsikas jäi mingil ajahetkel maha ja hakkas samasse kanti tagasi käima, kust jooksu sai. Sai jälle oodatud, et ehk vastutav ühing toimetab aga ka nüüd päevad venisid.“

Grönberg kardab, et ülejäänud pesakond on Raplamaa metsade vahel juba hukka saanud - seda enam, et mõned neist on vigased ja viimased signaalid nende liikumisest pärinevad märtsi lõpust või aprilli algusest. „Seal kandis on nii hunte kui ilveseid,“ teab ta. „Esimest korda olen ma enda peale vihane, et ootasin, millal vastutav ühing midagi ette võtab!“

Ta toonitab, et kui hoiukodu endale heast südamest loomad hoida võtab, peab ta tagama ka nende turvalisuse ja niisugused tingimused, et loomad enda või teiste elusid ohtu ei seaks.

Siiski - olles nüüd vastutuse koerte eest enda peale võtnud - palub ta võimalike pealtnägijate abi. Kui keegi musta-valgekirjute koerte pesakonna toimetamisi märkab, peaks ta teada andma MTÜ-le Aita Mind Koju ning ise mitte üritama koeri püüda, kuna nood on väga arglikud. Telefoninumber, kuhu infot anda, on 58036095,