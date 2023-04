Valgast lühikese keti otsast pääsenud koer suundus koos saksa paariga maailma avastama

Saksamaalt pärit Lena ja Pascal on maailmarändurid, kes matkaautoga palju riike läbi sõitnud. Ühel päeval, kui nad olid järjekordset rännakut tehes Eestisse jõudnud, tekkis neil mõte võtta neljajalgne pereliige. Koheselt hakati uurima, milliseid on Eestis võimalused koera võtmiseks ja jõuti Varjupaikade MTÜ koduleheni. Kui paar nägi Asti pilti, olid nad koheselt müüdud! Ka varjupaigalehel nähtud kirjelduse põhjal tundus Asti neile ideaalne koer ja nii võeti ette teekond Valga varjupaika, et koeraga tutvust teha.

Miks otsustas paar perelemmikut just varjupaika otsima minna? Aga just seetõttu, et nad leiavad, et varjupaikades on liialt palju koduta loomi ja ka nemad väärivad head kodu ning uut algust. Ka ei heidutanud neid asjaolu, et tegemist oli juba täiskasvanud koeraga, sest Lena ja Pascal usuvad, et kui kutsikad leiavad tavaliselt kiiresti kodud, siis tuleb ka täiskasvanud koertele võimalus anda. Nii saigi Asti uute omanike nimele vormistatud ja tema uus algus võis alata.

Lena sõnul on matkaautos koeraga ringi reisida lihtne. „Koer ei vaja palju. Viibime tihti looduses ja see on tema jaoks täielik paradiis. Peale Eestis käiku reisisime kohe edasi läbi Ida-Euroopa kuni Lõuna-Euroopani. Hetkel elame juba mõni kuu Gruusias, Batumis,“ selgitab Lena.

Siiski tahab pere inimestele südamele panna, et iga koer ei ole loodud pikkadeks reisideks. Näiteks kui koer kardab paaniliselt võõraid olukordi, uusi inimesi või teisi koeri, siis ilmselt oleks sellise loomaga keeruline ringi seigelda. „Kui aga koer on sotsiaalne ja seltsiv, siis soovitan kindlasti koeraga reisida. Sul on palju aega ja nii saad terve päeva oma neljajalgse lemmikuga koos veeta. See on imeline võimalus, nii koera kui ka omaniku jaoks,“ kirjeldab Lena nende kogemust.

Mida koeraga reisides tähele panna?