Kes on millerdaja ja kuidas teda ära tunda?

Üksnes tulu tagaajav loomapidaja loovutab tihti loomapojad liiga vara ehk alla 2 kuu vanuselt. Koera- ja kassipoegi peab ema juures hoidma minimaalselt 2 kuud. Pikem aeg tuleb üksnes kasuks, kuna nii õpivad pojad emalt rohkem ja on suurema tõenäosusega vaimselt terved. Loomi tundev ja hoidev kasvataja hoiab loomapoegi vanemate juures pigem kauem.

Kasumi nimel hoitakse loomi tingimustes, mis tagab loomale vaid miinimumi kui sedagi. Sageli loomad ei saa kvaliteetset või loomuomast toitu, neil ei ole piisavalt ruumi, neil puuduvad korralikud asemed, neil ei ole mänguasju ning ruum, kus loomad elavad on räpane või haiseb ja mõnikord elab liiga palju loomi koos. Korralik kasvataja tagab kõikidele oma loomadele vaimse ja füüsilise heaolu.

Sageli on kasuahnel kaubitsejal korraga palju loomi, erinevaid liike või tõuge, ja tavaline on ka, et kõigil või mitmel on järglased. Kuid kõik inimesed, kes peavad palju koeri või kasse (või muid lemmikloomi) koos, ei ole alati millerdajad, vaid mõnikord võib see olla ka inimene, kellel on enda elu ja loomade pidamine käest läinud.

Millerdaja müüb loomapoegi, reeglina tõuloomalaadseid või erilise välimusega loomi, mõnikord võivad olla ka tõupaberitega loomad. Tõupaber kahjuks ei garanteeri meile midagi peale selle, kust loom põlvneb. Ka tõupaberitega loomi võidakse hoida ja kasvatada kasinates tingimustes.

Tüssav kasvataja ei pruugi näidata loomalapse vanemaid ega ka õdesid-vendi. Reeglina pahatahtlik äritseja ei näita või tal ei ole näidata loomapoja lähisugulasi. Seda tõenäoliselt seetõttu, et loomad ei ela viisakates tingimustes, looma üleandja on vahendaja või ei soovita tegutsemise asukohta avalikustada. Aus kasvataja näitab loomahuvilisele loomalapse vanemaid ja õdesid/vendi ning kohta, kus loomad kasvasid.

Kasuahne kasvataja ei oska põhjalikult rääkida loomapoja iseloomust või vanemate tervisest, terviseuuringuid ei ole tehtud. Loomadest hooliv kasvataja tunneb oma loomi hästi ja on sageli teinud looma vanematele terviseuuringud ning oskab oma loomade tervisest rääkida ja näitab uuringute tulemusi.

Ebaaus müüja ei ole nõus sõlmima looma ostu-müügilepingut. Enne looma koju toomist tuleb sõlmida ostu-müügileping või loovutusleping. Leping näitab, kellele loom kuulub, seda võib tulevikus vaja minna. Samuti annab uuele omanikule garantii, et probleemide ilmnemisel võetakse müüja või looma ostja vastutusele . Ausal müüjal on sageli leping juba endal olemas ja on valmis selle sõlmima.

Millerdaja reeglina ei ole loomalapsele lasknud teha esmaseid vaktsiine ja parasiiditõrjet. Kuigi Eestis on kohustuslik üksnes marutaudivaktsiin, mis tuleb teha loomapojale 3 kuuselt, siis loomalapse tervise kaitseks on olulised ka teised vaktsiinid, millega tuleb alustada enne looma loovutamist. Hooliv kasvataja on lasknud loomale teha parasiiditõrje ja alustanud vaktsineerimisega. Kõik see on märgitud lemmikloomapassi. Reeglina on koer või kass ka kiibistatud.