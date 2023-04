Sorteerimata kompost võib meelitada kohale neljajalgsed kutsumata külalised, kes levitavad parasiite

Toidujäätmed, mis on visatud lahtisesse kasti või auna, meelitavad ligi kutsumata külalisi. Seepärast on lahtises kompostihunnikus sobilik kompostida üksnes aia- ja haljastujäätmeid.

Metsaelanikule on kõige parem talle loomuomase elu elamine, seejuures ta peaks inimesest eemale hoidma. Lihtsalt kättesaadav toit vähendab pikemas plaanis metslooma hakkamasaamist. Seepärast on oluline piirata ligipääsu toidujäätmetele ning seda on lihtne teha kinnise kompostri abil.