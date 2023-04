Loomakaitsjad uuele ministrile: lõpetagem puuriajastu!

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad alustas üleriigilise kampaaniaga, et kutsuda regionaalminister Madis Kallast toetama Euroopa Komisjoni plaani lõpetada Euroopas farmiloomade väikestes puurides pidamine. Esimeste päevadega on kampaaniale oma nime alla pannud juba üle 1700 inimese, mis kinnitab veelkord, et loomade heaolu on väga oluline teema ning Eesti inimesed soovivad, et farmiloomade elutingimused paraneksid.