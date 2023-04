Parim on küüslauk

Olen katsetanud aastaid, et leida sobivat ohutut ning toimivat looduslikku puugitõrjevahendit. Pean kõige efektiivsemaks ja ohutumaks küüslauku. Kasutamiseks haki värsket küüslauku, pane see koos kaela- ja jalutusrihmaga kilekotti ning sulge hermeetiliselt. Ülejäänud küüslauk hõõru käte vahel peeneks ja tõmba koera karv üle nii kõhu alt, sabast kõrvadeni kui ka koera jalad. Paki fooliumisse või väikesesse karbikesse ka kaasa küüslauku, et protseduuri korrata, kuna selline kaitse ei püsi pikalt.