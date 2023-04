TAHAKS KOJU | Mõmmik Teemu valib oma sõpru hoolega

Välimuselt küll mõmmik, siiski ülimalt arg Teemu peitis end esialgu varjupaigas oma pesa nurka ega pistnud sealt ninagi välja. Kulus paar kuud, kuni Teemu hakkas tasapisi inimesi taas usaldama ja end varjupaigatöötajatele avama. Ilmselt mõistis ta, et inimesed ei olegi nii kurjad, nende kavatsused on tegelikult head.

Ajaga on see vahva koer muutunud aina julgemaks ja aktiivsemaks, aga siiski valib ta hoolega sõpru. Nendega, kellega ta on juba harjunud, on Teemu lausa ülevoolavalt sõbralik.