Kuidas kahepaiksed tegelikult söövad? Loomaaia konnapäeval saame teada!

Kas teadsid, et kõik 11 Eesti kahepaiksete liiki on looduskaitse all? Kahepaiksed üle maailma võitlevad mitmete probleemidega, mis nende elukeskkonda mõjutavad nagu elupaikade kadumine, ning võrreldes teiste loomadega lisab keerukust asjaolu, et neile on sobilikke elupaiku kahte tüüpi keskkonnas – maismaal ja vees.