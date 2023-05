Kuna on üldiselt teada, et lemmiklooma eluiga on inimese omast lühem, kas oleks kuidagi võimalik end selle mõttega harjutama hakata juba looma võttes?

Kaotustele, seal hulgas lemmiklooma surmale me tavaliselt ei mõtle. Meid on õpetatud omandama, saama, võitma, kuid mitte kaotustega toime tulema ega ka nendele mõtlema. Või vastupidiselt, kui inimene on kogenud armastatud lemmiklooma surma, võib ta otsustada, et ta ei taha enam kunagi kogeda seda valu ja ega soovi võtta uut lemmiklooma.