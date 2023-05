Kas saad aidata? Tipsi jäi ilma silmast ja teda ootab veel üks raske operatsioon

Tipsil on omanik - pensionärist memm, kel paraku nagu ikka, puudub arvestatav sissetulek, mis võimaldaks õues seiklevat Tipsit hetkel aidata.. Küllap on Tipsi oma silma kuidagi õues vigastanud ning et memmel pole võimalusi olnud teda aidata, ei ole ta julgenud ka abi paluda.. Õnneks läks tütar talle külla ja nägi kassi hirmsas seisus. Seetõttu palus koheselt Pesaleidja abi.

Loomulikult lubati teda viivitamatult aidata ning Tipsi on esmasel ülevaatusel juba käinud, seal eemaldati tema silm ning võeti kõikvõimalikud vereanalüüsid. Teha on veel palju, sest ehkki tal hambaid suus eriti polegi, on siiski suus põletik ja mäda ning võib aimata, et lõualuusse on jäänud juured. Praeguses seisus aga Tipsi nii rasket operatsiooni üle ei elaks, seega tegelevad vabatahtlikult esmalt silma ja põletikuga ning seejärel ka suuga..

See projekt on aga väga kulukas ja Tipsi ainus õlekõrs on Pesaleidja ja annetajad. Ei ole mõeldav Tipsi elule hinnasilti seada ja öelda, et tema aitamine jääb raha taha..

„Palun jätame seekord ära hukkamõistu memme suunas, sest see ei vii kuskile.. Terve Eesti on täis paraku selliseid memmedele kuuluvaid kiisusid ning kindlasti on ka hullemas seisus kasse, kuid Tipsil vedas, et teda märgati sellisena ja paluti abi. Palun aitame Tipsil tagasi saada elamisväärne elu ja hea enesetunne. Iga loom on seda väärt,“ pöörduvad vabatahtlikud annetajate poole.

Kogukulu on eeldatavasti 1300-1400 eurot.

Palun aita Tipsit, valides alljärgnevast endale sobilik viis:

Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/

Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank