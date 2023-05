Zoofiilid ründavad enim koeri, kuid puutumata ei jää ka linnud ega roomajad

Seksuaalselt kasutatakse ära sisuliselt kõiki loomi. Kõige levinumad, keda seksuaalselt ära kasutatakse, on koerad, neile järgnevad hobused ja põllumajandusloomad nagu veised, kitsed ja sead. Vähesemal määral kasutatakse roomajaid, metsloomi, kasse, linde ja muid loomi. Üldiselt elab ohvrist loom koos ärakasutajaga.

-Aastal 2011 tehti Brasiilias 18-80 maapiirkonnas elavate meeste seas uuring, milles tuli välja, et neist tervelt 35% oli olnud seksuaalses kontaktis loomaga. Sama uuringu järgi 29.8% tegelesid sellega grupiviisiliselt ja 70.2% üksi. 62% seksisid mitmete loomadega, 38% kasutasid ainult üht ja sama looma. 14% olid seksinud loomaga ainult ühe korra

-Aastal 2019 USA süüdimõistetud zoofiilide karistuste põhjal tehtud uuringust järeldub, et 31.6% neist on vägistanud lapsi või teisi täiskasvanuid ja 52.9% on saanud eelnevalt karistuse kas kriminaal- või väärteokorras