„Täiesti abitu tunne - üks mu klient oleks kassile otsasõitu vältides peaaegu avarii teinud,“ nentis tartlanna Kätlin, kes oma naabriga tagajärjetult sel teemal rääkinud on. Naaber jääb aga ükskõikseks ja üritab väita, et tegu võib olla hoopis kellegi teise kassiga.

„Kiisul on oma trajektoor läbi meie aia. Me oleme ju oma koera pärast ka mures. Kui see kassi nii-öelda nurka ajab, on koera silmad ohus. Kass pole loomulikult süüdi. Omanike hoiak on teema - kass võib vabalt auto alla jääda,“ rääkis Kätlin, kes naabri peale sugugi kaebama minna ei taha, ehkki tolle kass reostab ka tema lillepeenraid. „Kui sa kassi ka kinni püüad ja varjupaika viid, saab omanik ta sealt iga issanda kell uuesti kätte ja hakkabki kõik otsast peale.“