Nädalas kümned tited ja toodetele mitmekordsed hinnad - kassipäästjad vaaguvad hinge

„Nädalaga lisandub meile umbes 40 looma, neid tuleb üha juurde,“ kinnitas MTÜ Cats Help vabatahtlik Evelyn Taaler. „Hinnatõus ongi olnud igal pool. Mitte ainult toiduained, ehk siis loomatoit, vaid ka kassitoa üür, loomakliinikud, kütus. Kõik on kaks korda kallimaks läinud ning ega nii kriisid kui ka pidevad skandaalid MTÜde ümber ei tee asja paremaks ning ei too lisa annetajaid juurde. Pigem vastupidi.“

Samas märkavad inimesed tema sõnul aina enam kodutuid loomi ning abipalveid tuleb sellega seoses kordades enam kui varasemalt „Eks pea kõik inimesed tahavad, et mitte lihtsalt tasuta me nende probleemi ära lahendaks, vaid lausa peale maksaks selle eest,“ tunnistas ta kurnatult. „Nii seab see meid päris keerulisse olukorda. Soov aidata on suur, aga kui kõik asjad on nii palju kallimaks läinud ning toetajaid samas vähemaks jäänud, siis kuidas hakkama saada?!“

Taaleri sõnul on aina rohkem ka koduseid lemmikuid, kelle arsti arvetega nende poole pöördutakse, kuna omanikel pole raviks lihtsalt raha.

Pesaleidja MTÜ juht Oliver Vainola märkis, et nemad on vähemalt toitlustuse osas sõlminud mõistliku kokkuleppe. „Peamine loomakaup on meil toit ja seda me ostame täna Magnumist soodsamalt kui 2021. aastal. Saavutasime soodsad tingimused peale läbirääkimisi nendega.“

Muud loomakaubad, näiteks mänguasjad neile enamjaolt annetatakse. „Meie jaoks on väljakutse pigem üldine hinnatõus kui loomakaupade oma. Koroona, Ukraina sõda, elektri hind on teinud enamus teenuseid ja kaupu oluliselt kallimaks, mis omakorda teeb MTÜ olukorra väga keeruliseks,“ selgitas ta. „Lisaks on täna juba teada, et olukorrale ei tule ka nii pea veel leevendust, sest meid ootab juba kaheksa kuu pärast 10-protsendiline käibemaksu tõus ning see tähendab jälle hindade tõusu. Anname omalt poolt kõik, et saaksime jätkata loomade aitamist,“ lubas Vainola.

Kuna mõlemad organisatsioonid elavad annetuste toel, lisame andmed, et lugejad saaksid võimaluse korral neid aidata:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431