Röhitsevad tiivulised: Eestisse jõudis esimene eksootiline tuvipaar

Värskel peremehel on siiralt hea meel: „Üks tuttav tõi Poolast emase ja isase tuvi. Nad on vanuses, kus võivad saada järglasi, nii et need tulevad ka.“

Pugutuvisid eristab teistest tuvidest suurem kasv ja karvased jalad. Nagu nimigi ütleb, on neil suur pugu. „Nad röhitsevad vingelt, kui ühe või teise partneri kätte võtan. Neil on nii suur pugu, et õhk jääb sinna sisse. Enamasti isased kaklevad, aga emased saavad omavahel hästi läbi,“ jagab Robert oma värskeid muljeid.

Kuna tal on varasemast 15 tuvi veel, tuleb silm peal hoida, et ükski lind kellelegi liiga ei teeks - Roberti hoole all elavad paabusaba-tuvid kipuvad suuremaid kartma ja nende eest ära lendama. „Arvan, et umbes nädalaga nad harjuvad,“ on ta optimistlik.

Linnusõbrast noormehe tuvikollektsiooni lisandus veel üks haruldus - beeži värvi paabusaba ning õige pea on kohale jõudmas ka hoopis uue linnuliigi esindajad - faasanid.