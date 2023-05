TAHAKS KOJU | Karmi häälega Muki on valmis uuele omanikule lõpmatuseni hellust pakkuma

Muki loovutati Võru varjupaika pärast seda, kui tema peremees, kellele ta oli tolle eluõhtul toeks ja sõbraks-seltsiliseks olnud, lahkus siit ilmast. Rõõmsameelsel ja sõbralikul Mukil on küll vanust omajagu, kuid see ei paista kuidagi välja ei tema tegevustest ega tervisest.

Võib tunduda, et ta haugub hirmus kurjalt, kuid nii see tegelikult pole. Lihtsalt tema haukumise hääl on selline, oma südames on ta alati sõbralik. Aga hea valvur on ta küll, sest alati annab ta sellest haukudes märku, kui keegi võõras tuleb või läheduses viibib.

Hommikuti tervitab Muki alati jutukalt ja agaralt ning tahab kohe jalutama minna. Jalutada talle meeldib ja ta oskab kaaslasega arvestada, sest kui peatud, siis jääb ka tema ootama. No muidugi aedikust välja pääsedes on vahel tuhin ikka nii suur, et rõõm paistab üle kõige.

Muki hindab inimese sõprust ja lähedust, surudes end sinu vastu ja andes tagasi seda tähelepanu ja hellust, mida talle oled jaganud. Ta naudib väga paitusi ja silitusi. Muki on igati tubli koer, hea kaaslane ja truu sõber, kes on valmis oma südame avama uuele perele. Muki suurim südamesoov on, et see pere elaks maal.

Kui soovid Mukiga Varjupaikade MTÜ Võru varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus koera profiilil vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/73562 Seejärel võtame Sinuga ühendust.