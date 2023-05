VIDEO | Uljas vabatahtlik: võõras koer aitas Narva politseil purjus kiiruseületajat tabada

Narva patrullpolitseinikud tegid Vaivara ringil autojuhtidele parasjagu tavapärast kainuskontrolli. Järsku märkasid politseinikud, et nende poole sõidab Volkswagen, mille juht politseid märgates järsku pidurdas ja kiiresti ümber pööras ning gaasipedaali põhja vajutas. Kogenud politseinikele oli selge, et see ei ole tavapärane praktika ja autojuhti peab kontrollima.