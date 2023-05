Oravatel on beebibuum: mida teha, kui leiad abitus seisundis loomalapse?

Oravapojad võivad pesast välja potsatades sattuda abitusse olukorda mitmel põhjusel. Kiire reageerimise korral on võimalik oravapoja abitusse olukorda sattumist vältida! 𝐌𝐢𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐡𝐚, 𝐤𝐮𝐢 𝐥𝐞𝐢𝐝𝐬𝐢𝐝 𝐨𝐫𝐚𝐯𝐚𝐩𝐨𝐣𝐚: -Vaata, kas läheduses on mõni oravapesa. Oravad võivad pesa punuda puuokstest või hoopis valida pesakohaks mõne puuõõnsuse.

-Kui poeg on ärgas ja häälitseb valjusti, oota mõni hetk eemal– ehk tuleb oravaema pojale järgi ja viib ta ise pessa tagasi. Oodates jälgi, et mõni kass või lind poega kimbutama ei tuleks!

-Ära kindlasti paku oravapojale toitu, vett ega piima! Pakkudes oravapojale ebasobivat toitu, võid loomale teha karuteene.



Abitusse olukorda sattunud või vigastatud oravapojast teata Häirekeskuse riigiinfo telefonil 𝟏𝟐𝟒𝟕!



Oravapojad iseseisvuvad 8 kuni 9 nädala vanuselt. Iseseisvunud oravapoja tundemärgiks on oravale omane kohev saba! Veel ema hoolt vajavate oravapoegade saba ei ole „õide“ puhkenud, see on veel sale.