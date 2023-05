Pere päästis kassi, et teda tappa? Villu pääses surmasuust napilt loomakliiniku puuri

„Nädalake tagasi potsatas meie postkasti kiri ühe naisterahva poolt, kes palus abi kassiga, kelle ta just päästnud oli. Kiisul oli omanik, kuid omanik lubas kassi ära tappa, kui tema silma alla veel satub. Tema päästja muidugi ei hakanud isegi riskima ja võttis koheselt kiisu kaasa oma koju,“ kirjeldas MTÜ ühismeedias. „Kõige kurvemaks teeb asja see, et Villu juba oli kord päästetud selle sama pere poolt, kes nüüd ähvardas teda ära tappa.“

Villu, kel vanust vaid paari aasta jagu, on juba oma lühikese elu jooksul pidanud kogema nii palju reetmist oma inimeste poolt, et see lihtsalt murrab vabatahtlike südamed. Kuna kassi leidja ei saanud ka teda pikalt hoida, siis tuli kiisu tuua Tallinna ja nüüd on tema koduks kliiniku puur.