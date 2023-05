Inglismaalt Tallinna varjupaika koeri jalutama: vabatahtlik Adrian kinkis südame kodututele loomadele

Milliseid tegevusi sa vabatahtlikuna teha saad?



Olen olnud varjupaigas vabatahtlik viimased neli aastat ja tegelen koerte abistamisega. Minu põhitegevus on koertega jalutamine. Käin varjupaigas nädalalõppudel ja tavaliselt jalutan päevas kahe koeraga, kumbki jalutuskäik üle tunni. See annab nii mulle kui koerale korraliku trenni ja selle aja jooksul õpin koeri väga hästi tundma. Vahel tulevad meile uued koerad, kes on hirmul, pole inimestega harjunud või igatsevad inimseltskonda.

Üsna sageli istun ma nendega lihtsalt boksis, et neid tundma õppida ja aidata neil end uues keskkonnas paremini tunda. Kui koer inimesi ei usalda, võib see olla väga ajakulukas protsess, kuid aja jooksul saame tavaliselt sõpradeks. Suvel aitan ka aiatöödega, näiteks niidan muru. Niidetavat muru on palju ja kui seda pole mõnda aega niidetud, võib see töö võib võtta peaaegu terve päeva.



Mis motiveerib sind just loomi aitama?



Kuigi ma elan Eestis, on mu pere Inglismaal ja meil on seal kaks koera. Nad elavad parimat elu ja annavad seltskonna ja sõpruse näol palju tagasi. Kuid mitte kõigil loomadel pole nii vedanud nagu neil ja seetõttu arvan, et kui saan aidata varjupaigas olevate koerte elu paremaks muuta, võib see aidata neil paremini uude koju minekuks valmistuda. See on rõõmus ja samal ajal ka kurb hetk, kui koer, kes on varjupaigas mõnda aega olnud ja keda olen väga hästi tundma õppinud, leiab endale kodu.