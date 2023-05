FOTOD | Eesti loodusfotograaf päästis põdravasika karu küüsist

„Kumbki ei märganud meid, mistõttu oli meil aega vaadelda ja olukorda jälgida. Kümne minuti pärast suutis põdraema karu ära ajada, kuid karul oli juba sülg tilkumas ning mõni hetk hiljem oligi karu tagasi ja, uuesti ründamas. Põdraema ei andnud alla ning püüdis oma vastsündinud poega ikka kaitsta kuni karu märkas minu kohalolekut, vaadates mulle silma ning ehmatas ja pani jooksujalu minema, et ainult kannad välkusid,“ jutustas fotograaf. „Põdraema vaatas mulle sügavalt silma (ma loodan, et tänas mind) ning kõndis rahulikult oma vasikaga edasi. Sellel korral läks vasikal õnnelikult, kuid oht on, et karu otsib nad siiski üles. Või suudab põdraema oma pojaga turvalisse kohta jõuda ning tulevikus näeme neid veel.“