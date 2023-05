Kui nad pommirahe all ei sure, siis nälga küll: Hersonis kodutuid loomi aitav naine keeldub alla andmast

Delfi Lemmikloom kirjutas Irinast ka jaanuarikuus ning pärast seda saabus talle Eestist pisut abi, et loomadele toitu osta. „Nüüd on rasked ajad jälle käes. Linna pommitatakse tihti ja toiduabi pole kusagilt võtta,“ tunnistab Irina nukralt.

Selleks, et tema hoole all olevad 30 koera ja 10 kassi ellu jääksid, keedab ta neile iga päev putru ja viib paika, kus sõjategevusest heitunud loomad end varjavad. Enne oli tal võimalus osta koeratoitu, kuid nüüdseks on rahavarud otsas. Lisaks on naine püüdnud jõudumööda loomadele ka parasiiditõrjet teha.

Enamikul neist loomadest oli varem kodu, ent põgenemispaanikas polnud need kassid ja koerad esimesed, kes omanikele meelde tulid. Nii lahkuti ilma nendeta.

„Aeg-ajalt tekib juurde ka uusi koeri,“ nendib Irina. „Inimesed hukkuvad iga päev, aga need koerad, kelle eest hoolitsen, on siiani kõik elus. Olukord on väga kurb, kuid juhtugu mis tahes. süüa viin nendele loomadele iga päev.“

Ta lisab, et kui mujal Ukrainas tegutsevad loomakaitseorganisatsioonid, siis Hersonisse on tema abivajajate loomadega üksi jäänud. Tema hinnangul on linnast põgenenud kolmveerand inimestest. Eriti palju jäi neist maha kasse.

Ennastsalgavalt loomade eest seisev naine palub heade annetajate abi. Irinat ja loomi saab aidata talle Facebooki kirjutades või ülekandega panka:

TIUTIUN IRYNA 73000 IBAN: UA073052990262086400945588895 ACCOUNT 5168 7451 2856 7226 BANK OF BENEFICIARY

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT

INTERMEDIARY BANK Citibank N.A., NEW YORK, USA SWIFT CODE/BIC: CITIUS33 USDUA073052990262086400945588895

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X