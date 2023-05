Mädanev, põletikus ja puruks kratsitud: omanikud tahtsid koera ravimise asemel eutaneerida

Jõudes kliinikusse pidid loomakaitsjad veidi ootama. „Rocky surus ennast vastu jalga, vaatas otsa sellise näoga, et süda pidi valust lõhkema. Tema silmades peegeldus kogu maailma valu. Raske oli teda kliinikusse jätta, kuid veel raskem oleks olnud sealt ära viia. Vähemalt oli teadmine, et sellest hetkest alates peab koeral hakkama paremaks minema,“ jätkab liit postitust.

„Ega keegi pole tegelikult valmis selliselt piinleva loomakese nägemiseks. Sel hetkel jääb isegi hing kinni, pisaratest rääkimata. Igatahes tuli emotsioonid hoida veidi aega kuskil peidus ning saada koer kätte,“ kirjeldavad vabatahtlikud. „Omanik andis kaasa puurid, passi, loovutuskirja ning väitis, et käisid ka koeraga paari kuu eest paar korda ühes väikeses kliinikus. Kahjuks see ravi ei olnud mõjunud. Toiduvälistusdieeti nad proovinud polnud ning tegelikult tundus, et päris tõsiselt koer ravi ikkagi saanud polnud.“

Liit helistas kohe omanikule, paludes Rocky endale loovutada, sest koer vajas koheselt kliinikusse viimist. Minut hiljem startisid vabatahtlikud Peipsi kanti koerale järele, et viia ta koheselt Maaülikooli kliinikusse.

„Neil piltidel kahjuks ei avaldunud kogu õudus, kuid olukord oli ikkagi väga tõsine ning palusime omanikel kiiresti aeg kliinikusse kirja panna ning meile sellest teada anda, et saaksime kinnituskirja saata,“ selgitab liit ühismeedias. „Taas paar päeva ootamist, kuni saabus uus kiri pere meespoolelt, kes teatas, et tema koera omanikuna on otsustanud koera maise teekonna lõpetada ning koer eutaneeritakse. Koos jutuga saabusid ka uued fotod, mis olid juba väga õudsed. Pere minevat ka laiali ja koeraga jahmerdamiseks pole väga mahti ega soovi.“

Rocky omanikud kirjutasid liidule umbes nädala eest, et vajavad rahalist abi koeraga kliinikusse minekuks, muidu panevad Rocky magama. Kirjeldati nahaprobleemi ja liit jäi pilte ootama. Pildid saadeti mõni aeg hiljem.

Nahaarst nentis, et nii hullus seisus patsiente ta eriti näinud pole. Lisaks nahaprobleemile ei hoia Rocky ise ka veresuhkrut stabiilsena.

Hetkel veel uuritakse, millest see kõik tingitud on. Võimalusi on kaks ehk allergia või autoimmuunne haigus. Täna võetakse kutsult nahabiopsiad, mis saadetakse laborisse.

Rocky saab mitmeid valuvaigisteid, põletikuravimeid, sest tal on ka kõrge põletikunäitaja. Glükoosi ja vedelikteraapiat saab veeni.

Eile oli koer lõpuks püsti tõusnud ja ka sööma hakanud - see tähendab, et pisut on tema enesetunne paranenud.

Kuna haigus on väga tõsine, peab Rocky jääma kliinikusse mitmeteks päevadeks. Nahaprobleemide ravimine võtab aega ja tema puhul ka diagnostika.

Rocky on kõigest 4-aastane. Ta jäi haigeks ning ei saanud vajalikku ravi.

„Looma heaks tuleb unustada ego, valehäbi ja muud halvad tunded ning lihtsalt otsida võimalusi. Keegi ikka aitab! Loomadel on sama valus kui inimestel,“ paneb liit inimestele südamele. „Mõelge selle peale, kuidas oleks tunne elada pikalt mädanevate haavade, valu ja kohutava sügelusega.“

Nad ei oska raviarve summat veel ennustada. Praeguseks on ees juba 800 eurot ning laboriproovid lisavad sellele 200 eurot. Lisaks kõik muud protseduurid, statsionaar jne teadmata aja jooksul kliinikus.

Rocky väärib päästmist ja tulevikus väga head kodu. Vabatahtlikud usuvad, et see kõik on võimalik, kuid ainult heade inimeste abiga.

Rockyt saab aidata:

Selgitus „ROCKY“

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

EE824204278617897405 (Coop Pank)

Annetustelefonid

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

*Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.