TAHAKS KOJU | Kombekas Hilary sooritas eksamid maksimumhinnetele

Hilary on noor ja väga inimsõbralik emane kass, kelle omanik pidi varjupaigale loovutama. Kassipreili on üpriski atraktiivse väljanägemisega, mis lisab vaatajale põnevust silmadesse ja sõbrale hinge soojendavat armsust südamesse - tal on merevaigukollased silmad ja huvitav must täpp ühel pool nina. Tema kõrvad ja kõrvade ümbrus on süsimustad, nagu oleks tal kena daamlik kübar peas.