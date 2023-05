LILU: Veeda emadepäev julmusevabalt!

Emadepäev on suurepärane võimalus meenutada, et armastus ja hoolitsus, mida meie emad meile pakuvad, on midagi erilist ja hindamatut. Samal ajal tuleb meeles pidada ka teisi emasloomi ja nende armastust oma poegade vastu. Emad on oma poegadele väga olulised ning nende armastus ja hoolitsus on erakordne.