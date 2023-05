Hallhülgeid rekordarv, ilveseid vähem kui loodetud: 10 tähelepanekut Eesti elusloodusest

Seirealadelt leiti kokku 685 röövlindude pesitsusterritooriumi, mis kuulusid 20 liigile. Erilisemate leidudena saab välja tuua puna-harksaba (Milvus milvus) ja must-harksaba (Milvus migrans) pesitsusterritooriumid. Puna-harksabal leiti kolm ja must-harksabal üheksa pesitsusterritooriumi. Liigid moodustasid omavahel ka segapaare. Tähelepanuväärne on see selle tõttu, et tegemist on just viimastel aastatel Eestis pesitsema asunud liikidega ning juba on teada vähemalt 12 territooriumi.