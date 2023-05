Piits või präänik? Koertekoolitaja selgitab, miks eelistada preemiat karistusele

Koertekoolitajate seas on tuntud muhe ütlus: „Alati, kui sa koera õpetad, istub sinu ühel õlal Pavlov ja teisel õlal Skinner“ (ütlust omistatakse Bob Baileyle, kes on loomade treenimise alal superstaar). Vene psühholoog ja füsioloog Ivan Pavlov avastas oma 1890. aastate „koera ja kellukese“ eksperimentide käigus, et koerte süljevool suureneb mitte ainult toidu saabumise peale, vaid ka näiteks heli peale, mis järjepidevalt ennustab toidu saabumist.