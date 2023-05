Kas saad aidata? Edvardi aeg hoiukodus hakkab lõppema, pontsakas kiisu otsib päris oma inimest

Armsa Edvardi leidsid inimesed 2021. aastal Jõelähtmelt, sellest ajast saadik on ta pidanud puuris olema, sest ei saanud teiste loomadega läbi. Nüüd ta ongi saanud jalga sirutada hoiukodus, kus ajaga on ta leppinud teise kodus oleva kiisuga ja uudistab juba, mida ka kahejalgsed teevad, seda endiselt ohutult distantsilt. Hoiukodu perenaine lahkub Eestist terveks suveks ja kassituppa tagasiminek oleks Edvardile väga raske. Äkki oledki sina see, kes Edvardi südame avab?

Edvardi süda sulab, kui näeb konservi - siis saab talle vahetevahel ka tasakesi pai teha Kiisu on uudishimulik ja tormakas, kuid ka väga arglik. Ta ootab, et kellelgi oleks tema jaoks kannatlikkust, avatud süda ja palju aega sest tänavaelu ei olnud temaga hell. Hoiukodus julgeb ta juba ringi uudistada ka siis, kui kahejalgsed läheduses on.

Edvard on sündinud arvatavasti 2018. aasta alguses, nii et vanust on tal umbes 5-6 aastat. Välimuselt on Edvard triibik, kuid krae ja sokid ning vahva põskhabe on tal valge. Kahjuks avastasime, et Edvardil on neerupuudulikkus ja seepärast saab ta eritoitu - teda ennast see ei häiri absoluutselt.

Ta on saanud kõik vajalikud vaktsiinid, parasiitide vastase tõrje. Samuti on kass kiibistatud ja kastreeritud. Kui tunned, et Sul on tahtmist aidata ühte elust räsitud karvapalli, siis astu samm ette ja paku armsale Edvardile hoiukodu või päris oma kodu!

Kui sa tahaksid olla see, kes väikse Edvardi südame sulatab, ootab ta sind Tallinnas hoiukodus. Enne seda saad tutvuda looma võtmise tingimustega siin: https://www.pesaleidja.ee/looma-votmise-tingimused/

SELLEKS, ET PÄÄSTA ROHKEM KODUTUID LOOMI, ON MEIL TARVIS SINU ABI.

Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate

pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/

Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ

annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR