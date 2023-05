Need vestlused võivad sisaldada lõbusaid seike ebameeldivatest juhtumistest, vahel ka minevikku jäänud mitte nii lõbusaid lugusid. Harva juhtub sedagi, et keegi julgeb tunnistada, et tema puhul on tegemist lausa foobiaga. Kui foobia kontekstis mainitakse aga lemmikloomi, võib kohtuda aga mõistmatusega. Kuidas nii, kiisud-kutsud on ju nii nunnud? Võta kass korraks lihtsalt sülle ja kõik su hirmud kaovad! Ja mis mõttes keegi võib karta merisigu? Mida väiksem on elukas, seda suurem oht on saada välja naerdud.