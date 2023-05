ARVAMUS | Loomakaitsja: kitsas puur ja võõras keskkond ehk miks ma ei vii oma lapsi loomade näitustele

Loomade näitused toovad kaasa loomade ärakasutamise normaliseerimise, kujutades neid objektidena, kes on loodud inimeste meelelahutuseks, mitte elusolenditena omaenda vajaduste ja soovidega. See võib luua taju, et on vastuvõetav kasutada loomi meie enda eesmärkideks, seal hulgas meelelahutuslikel eesmärkidel, isegi kui see hõlmab nende pidamist vangistuses, stressi ja füüsilist kahju tekitavates tingimustes. See jätab valearusaama, et nende kannatused ei ole olulised.